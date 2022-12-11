Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı'ndan tarikat ve cemaat yorumu: 'Kapatılsın' denmesine karşıyım

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu ve onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G’nin 6 yaşında 'evlendirilip' istismara maruz bırakılmasına ilişkin “Tarikat ve cemaat yapılarının şeffaf olması, denetlenebilir olması gerekiyor. Tarikat ve cemaatler, çok net olarak çocukların istismarına karşı durmalı, tavır almalı” dedi.

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, KRT’de dün akşam yayınlanan 'Haftanın Panoraması' isimli programda Semra Topçu’nun sorularını yanıtladı.

Tarikat ve cemaatlere yönelik "Kapatılsın’ denmesine de karşıyım; denetlensin, şeffaflaşsın" diyen Yeneroğlu, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Tarikat ve cemaat yapılarının şeffaf olması, denetlenebilir olması gerekiyor. Kız çocuklarının 15 yaşın altında evlendirilmesini savunan Akit diye bir gazete var, suç teşkil eden cümleler kuran manşetler atılıyor. Tarikat ve cemaatler, çok net olarak çocukların istismarına karşı durmalı, tavır almalı. Kadının ikinci plana itilmesi, çocukların evlendirilmesi konularında kamuoyunu ikna edici tavır almalı. ‘Kapatılsın’ denmesine de karşıyım; denetlensin, şeffaflaşsın. Temel insan haklarına uygun, hukuk devletine uygunluk asgari gerektir. Gizli kapaklı işler değil şeffaf yapılar olmalı.

Bundan ders çıkarılabilir mi? Zannetmiyorum. Hafife alma, münferit diye bakma var. Halbuki kız çocuğunun evlendirilmesi savunuluyorsa münferit olamaz. Devlet, suç teşkil eden bu yapılarla mücadele etmeli. Diyanet İşleri Başkanlığı kararlı mücadele ortaya koymalı. Aksi halde toplumsal barış tehlikeye girer. Diyanet İşleri Başkanı, iktidar işaret verdiğinde herkesin yaşam biçimine karışıyor, görevi olmayan hususlarda konuşuyor ama bu şekilde vahşi bir olayda, olayı hafife alan, küçümseyen defansif bir yaklaşım sergiliyor. Bu tutum kimseyi tatmin etmedi, ikna etmedi.”