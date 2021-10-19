DEVA Partili Yereli: Muhalefet bloğunun içindeyiz

Ahmet Sağlam'ın Youtube'ta hazırladığı "Konuşulmayan Gündem" programına konuk olan DEVA Partisi Genel Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli, partisinin Millet İttifakı'nda yer alıp almamasına dair sorulan soruya yapılan haberlerin temenniden öteye gitmediğini ve DEVA Partisi'nin ittifakın içinde yer alması adına bir tür "yönlendirme" olduğunu ifade etti.

Millet ittifakı içinde yer almadıklarını belirten DEVA Partili Ahmet Burçin, bunun yanı sıra Türkiye'de bir muhalefet bloğunun oluştuğunu ve DEVA Partisi'nin de bu bloğun içinde yer aldığını söyledi.

Millet İttfakı'nın “bunları oraya itelim, orada dursunlar iktidar bloğuna alan açalım” şeklinde düşündüğünü söyleyen Yereli, öte yandan “Türkiye’de şu anda bir muhalefet bloğu var ve DEVA Partisi ’de bu bloğun içindedir” şeklinde sözlerini tamamladı.