Deva Partili il başkanına Cemaat gözaltısı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemaat'in yeniden yapılanması için faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik soruşturma başlattı. Bu soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bu karardan sonra Jandarma ekipleri tarafından Günaydı’nın Taşköprü ilçesinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada çok sayıda doküman, dijital materyal ele geçirildi.

Yurt dışına kaçarken yakalandı

Öte yandan, Mustafa Günaydı da yurt dışına kaçmak istediği sırada Antalya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Günaydı’nın Kastamonu’ya getirildiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.