DEVA 'muhalefete' böyle başladı: '10 GB ücretsiz internet hizmeti ne zaman başlayacak?'

CHP’den milletvekili seçildikten sonra istifa eden DEVA Partili Burak Dalgın, TBMM başkanının seçildiği gün ilk soru önergesini Meclis başkanlığına sundu. AKP’nin seçim beyannamesinde öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet hizmetinin yer aldığını hatırlatan Dalgın, bu hizmetin ne zaman sağlanacağını sordu.

Dalgın, bugün Meclis'te yemin eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan 11 soruya yanıt istedi. DEVA'lı Dalgın'ın yönelttiği sorulardan bazıları şöyle: