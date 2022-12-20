Deva Holding Çerkezköy fabrikasında soru soran işçi işten çıkarılıyor

Tekirdağ Çerkezköy’de ilaç üretimi yapan Deva Holding, ücretlerine zam ve banka promosyonu isteyen işçileri performans düşüklüğü gerekçesiyle işten çıkardı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Deva Holding işçileri, Kasım ayı ortasında Deva Holding CEO’su Philipp Haas’ın şirketin ofis çalışanlarıyla bir araya geldiğini, burada şirketin maliyetlerinden, genel gidişatın kötü olduğundan şikayet ettiğini, işçilerin taleplerinin konuşulmaya başlamasıyla maliyet artışlarını öne sürerek dinlemediğini belirtti.

Yapılan görüşmede maaş zammı ve promosyon talebinde bulunduklarını ifade eden işçiler, CEO’nun maliyetlerin artmasını bahane etmesi üzerine CEO Haas’a, “borsada şirketin sürekli değer kazandığını, 3 aylık kârın 1 milyar TL’yi geçtiğini” söylediklerini aktardı.

'Ben ölmeden sendika bu fabrikaya giremez'

Yapılan toplantıda sendikal hakları için de soru sorduklarını belirten işçiler, şirket yetkilisi Haas’ın işçilere “Sağlık sigortanızı ödüyorum size ödediğim kadar maaşı bir de devlete ödüyorum. Ben ölmeden sendika bu fabrikaya giremez” şeklinde cevap verdiğini aktardı.

Soruyu soran işçi toplantıdan birkaç hafta sonra işten atıldı

İşçiler toplantıda sorunlarını ve taleplerini ifade eden işçilerin birkaç hafta sonra işten çıkarıldığını iddia etti. Sendikal hakları hakkında konuşan işçinin birkaç hafta sonra performans düşüklüğü bahanesiyle işten atıldığını belirten işçiler, ücretlerine zam ve banka promosyonu ödemesi isteyen işçilerin de işten çıkarılabileceği hakkında tedirgin olduklarını belirttiler.