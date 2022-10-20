Dev Sağlık-İş'ten Dokuz Eylül Üniversitesi'nde açılan usulsüz soruşturmaya karşı eylem

AKP’nin kurucuları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, sağlık emekçilerinin görevlendirme adı altında görev yerini değiştirmiş, tutanaklarla soruşturma açarak sindirme politikası izlemişti.

Sağlık Bakanlığı’nın Ek Ödeme Yönetmeliği’nin dışında bırakılan asistan hekimler, ülke genelinde birçok yerde iş bırakmışlardı. İş bırakma eylemine ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi emekçileri ve işçi sendikaları da destek vermişti. Eylem sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nden 15 asistan hekim hakkında tutanak tutulup soruşturma açılmış, istifaya zorlandığı iddia edilen Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Sevgi Akarsu, anabilim dalı başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Bunun üzerine asistan hekimler, Akarsu’ya destek ziyaretinde bulundu. Sonrasında fotoğrafları çekip basına servis ettiği iddia edilerek, DİSK/Dev-Sağlık İş Sendikası işyeri temsilcisi Ebru Aydoğmuş hakkında tutanak tutularak soruşturma başlatıldı. Ardından bu soruşturmanın usulsüz olduğu ve bu hatadan dönülmesi için görüşülen rektör genel sekreteri Engin Basmacı, asistan hekimlerin yaptığı ziyaret sebebiyle hastaların mağdur olduğunu, bu sebeple sağlık işçisi olan Ebru Aydoğmuş’a soruşturma açıldığını açıklamıştı.

Dev Sağlık-İş'ten eylem

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) bugün konuya ilişkin eylem yaptı. "Uzunca bir dönemdir ülkemizde sağlık sistemi; sağlıkta dönüşüm paketi, sağlıkta reform ve yenilik adı altında çeşitli torba yasalarla fazlasıyla darbe almış, halk tarafından ulaşılabilir olmaktan çıkmış, toplumcu sağlık anlayışından fazlasıyla uzaklaşılmıştır" denilen Dev Sağlık-İş'in basın açıklamasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi’ndeki usulsüzlük ve hukuksuzluğa dikkat çekildi.

"Şimdiye kadar usulsüz ve hukuksuz bir çok şeye imza atan rektörlük ve hastane yönetimi freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağıya doğru hızla gidiyor" denilen sendikanın açıklamasında, "Prf. Dr. Sevgi AKARSU DEÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifa etti, istifaya zorlandığı iddia edildi. Bunun üzerine asistan hekimler hocaları Sevgi AKARSU’ ya destek ziyaretine gitmeleri ve ziyarete ait fotoğrafların sosyal medyaya yansımasının ardından, fotoğraf çekenlerden biri olduğu, fotoğrafları basına servis ettiği iddaa edilerek DİSK / Dev-Sağlık İş sendikası işyeri temsilcisi sağlık işçisi Ebru AYDOĞMUŞ BAŞPINAR hakkında tutanak tutulup soruşturma başlatıldı. Temsilcimiz görevlendirme yazısı ve soruşturma tutanağının aynı anda verilerek, açılan soruşturma peşinen uygulanmış ve kendisini savunma hakkı elinden alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sendika, "Kendi muhalefetini, kendi sendikasını yani karşıtını, kendi seçmeye alışmış bu düzen, kendi çıkarına ters düşen ve inatla işçiden yana olmayı seçen DİSK'ten rahatsız olması, ait olduğu düzen ve sermaye sınıfı düşünülünce hiç de garip gelmemektedir" diyerek duruma tepki gösterirken, "daha güçlü ve sağlam bir irade koyarak mücadeleye devam edeceğini" bildirdi.

'Düzen ve sermaye sınıfı düşünülünce hiç de garip gelmemektedir'

DİSK Dev Sağlık-İş'in basın açıklaması metni şu şekilde:

"Uzunca bir dönemdir ülkemizde sağlık sistemi; sağlıkta dönüşüm paketi, sağlıkta reform ve yenilik adı altında çeşitli torba yasalarla fazlasıyla darbe almış, halk tarafından ulaşılabilir olmaktan çıkmış, toplumcu sağlık anlayışından fazlasıyla uzaklaşılmıştır. Her gün bir yenisinin ortaya çıktığı devlet destekli, hasta garantili özel hastanelerle kocaman bir ticarethane ve rant alanına dönüşen sağlık sistemimiz patronların ve sermaye sınıfı tarafının cebini doldururken, bu talan oyununun kaybeden tarafı her seferinde sağlık emekçileri oldu. Giderek daha çok ağırlaşan çalışma koşulları ve ekonomik koşullar altında alım gücü hızla düşen maaşları arasındaki eşitsiz dağılım sağlık çalışanlarının hayatlarını sarsıcı şekilde etkiliyor ve aralarındaki iş barışına da ciddi zarar veriyor.

Bunu en ağır yaşayan yerlerden biri tabii ki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’dir. Şimdiye kadar usulsüz ve hukuksuz bir çok şeye imza atan rektörlük ve hastane yönetimi freni patlamış bir kamyon gibi yokuş aşağıya doğru hızla gidiyor. Duru durağı yok. Etkisizleştirebildiği hoca, müdür, şef ve sendikalari kullanarak, keyfi bir şekilde sağlık çalışanlarının hayatlarını darmadağın edecek iş, mesai ve görev değişiklikleri, emirler, sürgün niteliğinde görevlendirmeler yapıyor. İçinde bulundukları koşullara karşı ses çıkaran hekim, akademisyen, hemşire, sağlık işçisi ayrımı yapmaksızın görevlendirme adı altında sürgüne gönderip sürgün yapamadığı yerlerde haksız tutanaklarla soruşturma açarak korkutmaya ve sindirmeye çalışıyor.

Yeni bir örneğini geçtiğimiz eylül ayında yaşadık. 15-16 Eylül Sağlık Bakanlığı’nın performans ve teşvik ile ilgili müjdeleyerek duyurduğu Yeni Ek Ödeme Yönetmeliğinin dışında bırakılan asistan hekimler ülke genelinde birçok yerde eylemler başlatıp iş bırakmışlardı. Asistan hekimlerin bu eylemine, hastanemizde genelinde birçok memur ve işçi sendikası da destek verdiler. Bunun karşılığında birçok çalışan yönetimden ve rektörlükten sert müdahalelere maruz kaldı. Eylemler sonucunda 15 asistan hekim hakkında tutanak tutulup soruşturma açıldı. Sonrasında Prf. Dr. Sevgi AKARSU DEÜ Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden istifa etti (istifaya zorlandığı iddia edildi) Bunun üzerine asistan hekimler hocaları Sevgi AKARSU’ ya destek ziyaretine gitmeleri ve ziyarete ait fotoğrafların sosyal medyaya yansımasının ardından, fotoğraf çekenlerden biri olduğu, fotoğrafları basına servis ettiği iddia edilerek DİSK / Dev-Sağlık İş sendikası işyeri temsilcisi sağlık işçisi Ebru AYDOĞMUŞ BAŞPINAR hakkında tutanak tutulup soruşturma başlatıldı. Temsilcimiz görevlendirme yazısı ve soruşturma tutanağının aynı anda verilerek, açılan soruşturma peşinen uygulanmış ve kendisini savunma hakkı elinden alınmıştır.

Biz Disk Dev - Sağlık İş sendikası olarak temsilcimize yapılan muamelenin hukuksuz olduğunu ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini rektör genel sekreteri Engin Basmacı'ya anlattık fakat kendisi "asistan hekimlerin yaptığı ziyaretten dolayı hastaların mağdur olduğunu" gerekçe gösterilerek temsilcimize soruşturma açıldığını belirtti.

Peki o zaman şöyle bir kaç soru soralım..

Ebru Aydoğmuş Başpınar hekim midir ki; hastaları muayene etmediği için mağdur etmiş olsun?

Ebru Aydoğmuş Başpınar sekreter midir ki gelen hastaların kaydını almamış da bekletmiş, mağdur etmiş olsun?

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ve videolar Ebru Aydoğmuş Başpınar'ın hesaplarından mı eklenmiştir veya kendisinin yorumuyla mı paylaşılmıştır?

Peki paylaşım yapanların hesapları görülmemekte midir? Bunu öğrenmek çok mu zordur?

Açık açık görülmektedir ki hastaya dokunma yetkisi olmayan sağlık işçisi işyeri temsilcimiz günah keçisi olarak seçilmiş bir göz dağı aracı olarak kullanılmıştır. Ama asıl sebep, bir çok yerde olduğu gibi hastanemizde de aktif olan, işçi çıkarını en başa yazan, şeffaf, işçiden ve sınıf sendikacılığından yana olan ve her geçen gün gücünü daha da büyüten Disk/ Dev Sağlık İş sendikasından duyulan rahatsızlıktır. Şaşırıyor muyuz? Tabii ki hayır. Kendi muhalefetini, kendi sendikasını yani karşıtını, kendi seçmeye alışmış bu düzen, kendi çıkarına ters düşen ve inatla işçiden yana olmayı seçen DİSK'ten rahatsız olması, ait olduğu düzen ve sermaye sınıfı düşünülünce hiç de garip gelmemektedir.

Yani tüm bu yapılanlarla hem hastanede ki sendikal faaliyetlerin cesaretini kırmak ve engellemek hem de hakkını arayan sağlık emekçilerine gözdağı vermek amaçlanmıştır.

Fakat bizler bu karanlık yolun sonundaki güneşi de görüyoruz. O freni patlayan kamyon işçilerin çelikten duvarına çarpacaktır. Bizler o gün gelene kadar "ki artık çok uzak değil" her şeye rağmen Dokuz Eylül Hastanesi sağlık emekçileri olarak bütün bu zorbalığa ve adaletsizlikler karşı bağlı olduğumuz sendikalarımızla, derneklerimizle, odalarımızla daha güçlü ve sağlam bir irade koyarak mücadelemize devam edeceğiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz..

Yaşasın DİSK / Dev Sağlık İş Sendikamız.."