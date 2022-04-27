Deutsche Bank’tan ‘derin resesyon’ uyarısı

Deutsche Bank ekonomistleri Fed’in 40 yılın zirvesindeki enflasyonla mücadele etmek için 1980’li yıllardan beri en agresif sıkılaşma politikası uygulayacağını belirterek ABD’nin bu nedenle gelecek yıl resesyona girebileceği uyarısında bulundu.

Parasal sıkılaşma sürecinin bilanço küçültmesiyle destekleneceği ifade edilerek “bunun da 25 baz puanlık faiz artışına eşdeğer olacağını öngörüyoruz” değerlendirmesine yer verildi.

Sıkılaşma ve buna eşlik eden finansal çalkantıların ekonomide gelecek yıl durgunluğa neden olacağı belirtilen raporda işsizlik oranında da ‘birkaç yüzde puan artış’ olacağı belirtildi.

Ekonomistler nötr faiz oranını yüzde 5 olarak tahmin ediyor. 10 yıllık ABD tahvil faizinin de yüzde 4,5-5’e yükselmesini bekliyor.

Deutsche ekonomistleri ABD ekonomisine ilişkin karamsar görüşe sahipken Goldman Sachs, ekonominin gelecek 2 yılda resesyona girme ihtimalinin yüzde 35 olduğunu belirtmişti. Bloomberg Economics’in resesyon olasılığı modeline göre ise Ocak 2024’ten önce resesyon ihtimali yüzde 44.

Fed’in 3-4 Mayıs tarihli toplantısında 50 baz puan artırması ve 9 trilyon dolarlık bilançosunu daraltmaya başlaması bekleniyor.