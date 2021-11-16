DEÜ Rektörü'nün sağlıkçıları sürgün eden kararını mahkeme engelledi

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Rektörlüğü’nün Genel Sağlık-İş Sendikası’nın işyeri temsilcilerini “geçici görevlendirme” ile sürgün edilmesi kararını durdurdu. Mahkeme kararının gerekçesinde, rektörün aldığı görevlendirme kararının “telafisi imkânsız zararlar doğuracağının” altı çizildi.

Hukuksuz işlemleri yargıya taşıyan Genel Sağlık-İş Sendikası, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin rektörlük kararının durdurulmasına hükmettiğini belirtti. Gerekçede, rektöre tanınan görevlendirme yetkisinin “bir nakil olarak kullanılamayacağı” belirtilerek “Dava konusu işlemin bir yıl süre ile görevlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle, sendika işyeri temsilcisi görevini yürütmesini fiilen imkânsız hale getireceği gibi kendisine ek bir mali külfete de sebep olacağından, telafisi imkânsız zararlar doğuracağı tabiidir” denildi.

Sağlıkçılar hastanedeki görevine devam edecek

Sendikanın açıklamasında Genel Başkan Derya Uğur "Söz konusu yürütmenin durdurulması kararının, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü’nün keyfi bir şekilde idari işlemler tesis ettiğini, davaya konu edilen geçici görevlendirme idari işleminin sürgün niteliğinde olduğunu, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü’nün düşüncesinin aksine yetkilerinin sınırsız olmadığını, adaletin tecelli ettiğini gösterdiğini” ifade etti. Söz konusu karar sonrasında, Genel Sağlık-İş üyesinin ilerleyen günlerde 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki görevine devam edeceğini kaydeden Uğur, kararın büyük bir hukuki kazanım niteliğinde olmakla birlikte, hangi kademede olursa olsun idarecilerin yetkilerinin sınırsız olmadığını göstermesi bakımından da büyük önem arz ettiğini belitti.

Uğur, "Sendikamız, keyfi idari işlemleri ile üyelerimizi mağdur eden, haklarını gasp eden tüm idarecilerle ilgili olarak üyelerimizin menfaatleri korunmaya, haklarının teslim edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecektir. Bu bakımdan kararının emsal bir karar olmasını, devam eden süreçte, 9 Eylül Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere yasakçı ve sendikal faaliyetleri engelleyici zihniyetlerin eylemlerinin son bulmasını diliyoruz" diye konuştu.