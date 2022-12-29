Destici'den EYT açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesini dün açıklamıştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'de açıklanan karar sonrası yazılı açıklamada bulundu.

EYT'lilerin yaş şartı aranmadan emekli olma hakkına kavuştuğunu belirten Destici, "SGK'yı batırarak EYT'lilerin mağduriyetinin sebebi olanlar, aradan rol kapıp ucuz kahramanlık peşinde koşsalar da emeklilikte yaşa takılanlar kimin zor zamanlarda hep yanlarında olduğunu ve mağduriyetlerini kimin giderdiğini iyi bilir." ifadelerini kullandı.