Destici'den 'adaylık' yorumu: 'Öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar'

Diyarbakır'da konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, tribünlerdeki ırkçı saldırılarına "gladyo" yorumu yaptı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

‘Gladyo döneminin Türkiye'sinin fotoğrafları'

DHA'nın haberine göre Mustafa Destici, Bursa'da Amedspor'a yönelik saldırılara ve tribünde açılan pankartlara ilişkin, “Derin devletin işbaşında olduğu dönemlerin fotoğrafları ve simgeleridir. Bunlar Bursaspor veya bu ülkedeki herhangi bir takımın taraftarının kendi aklıyla planladığı işler değil. Dolayısıyla da bizim asıl dikkat etmemiz gereken mesele budur. Belli ki bazı çevreler yine Türkiye’yi karıştırmak ve birtakım provokatif hadiseler istemektedir. Esas görmemiz gereken bu. Türkiye ne gladyo dönemlerine ne de benzer dönemlere dönemez" dedi.

‘Ağır vebali olur'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı'nın ortak adayı olarak duyurulmasından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "genel merkezimize bekleriz" açıklamasına değinen Destici, şu açıklamalarda bulundu:

"Kılıçdaroğlu, dün akşam da adaylığı açıklandıktan sonra bundan sonra daha rahat bir şekilde HDP ile görüşeceğini ve onların da desteğini almak için büyük bir çaba sarf edeceğini hatta orayı ziyaret edeceğini tahmin ediyorum. Yerel seçimlerde de resmi olmazsa bile fiili olarak çok açık bir şekilde HDP, CHP ve Millet İttifakı’nı oluşturan partiler iş birliği yaptılar. O masaya baktığımız zaman CHP’nin HDP ile görüşme gibi bir problemi yok. Diğer partilerin de böyle bir problemi yok, geriye iki parti kalıyor. Bunların da sessiz kalmaları destek anlamına geliyor. Başta ülkücüler ve ulusalcılar olmak üzere buna göre tavır almaları gerekiyor. Terörle mücadele bir devlet meselesidir. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. PKK’nın uzantısı HDP’nin içerisinde olduğu ya da desteklediği bir cumhurbaşkanı adayı desteklenemez, bir ittifak desteklenemez. Bunun ağır vebali olur. Bu anaların ve babaların ahları da en çok da kahraman şehitlerimizin geride bıraktığı annelerin ve babalarının ahları da onlara mutlaka vurur. Hem bu dünyada hem de öbür dünyada çok ağır bedel ödemek zorunda kalırlar."