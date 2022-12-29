Destici, vekilleri ve LGBT'leri hedef aldı: 'Bazılarının Hınçak, Taşnak artıkları olduğunu biliyoruz'

Birtakım ziyaretlerde bulunmak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı milletvekillerini ve LGBT'leri hedef aldı.

Kimi milletvekillerine yönelik "Onların içindeki bazılarının Hınçak, Taşnak artıkları olduğunu da biliyoruz" ifadesini kullanan Destici, LGBT'lere yönelik olarak ise "Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?" dedi.

Destici'nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Ne terör örgütü, ne terör örgütünün uzantıları asla ve kata sizin temsilcileriniz değildir. Biz onların yapısını biliyoruz, Meclis'teki milletvekillerini biliyoruz. Çoğunun bu milletin aslı astarıyla alakasının olmadığını biliyoruz. Dinimizle ilgilerinin olmadığını biliyoruz. Pek çoğunun ateist, inançsız ve Avrupa'nın kölesi ya da onun hizmetinde olduğunu da biliyoruz. Onların içindeki bazılarının Hınçak, Taşnak artıkları olduğunu da biliyoruz. Asla samimi değiller.

Bizden olan birisi LGBT'yi savunabilir mi? Bizim inancımız, kültürümüz buna ne diyor? Bunu savunan, nasıl benim Müslüman, dindar Kürt kardeşimin, bölge insanının temsilcisi olabilir. Burada bir çarpıklık, bir yanlışlık yok mu?"