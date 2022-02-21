Destici 'oy vermem' demişti AKP'den yanıt: Mümkün değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’nin, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında yapılacak seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi değişikliği için “Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem” çıkışına, “Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, yüzde 3 olmasını hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil” diyerek yanıt verdi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Yazıcı, ittifak sisteminde zaten baraj sorunu olmadığına dikkat çekip, Destici'nin de 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'nin kontenjanından TBMM'ye girdiğini anımsattı. Yazıcı, Seçim Kanunu teklifinin Mart'ın ilk haftasında TBMM'ye sunulabileceğini de ifade etti.

“Öyle anlaşılıyor ki 15 maddelik teklifte daraltılmış bölge maddesi olmayacağından en önemli madde baraj maddesi olacak” değerlendirmesinde bulunan Zeyrek, şunları kaydetti:

“Kanunda yapılacak bir başka değişiklikle, yeni kurulan ancak teşkilatlanma şartını yerine getiremeyen partilerin TBMM'de 20 milletvekili transfer ederek grup kurup seçimlere girme hakkı kazanmasının önüne geçiliyor. Bu madde başlangıçta DEVA ve Gelecek Partisi gibi partilerin milletvekili transfer ederek grup kurmasının ve seçime girebilmesinin önüne geçmek için düşünülmüş. Ancak söz konusu partiler teşkilatlanmasını tamamlayarak seçime girme hakkı kazandığından bu maddenin bir anlamı da kalmamış. Teklifteki bir başka maddeye göre il/ilçe seçim kurulu başkanları, artık o il/ilçedeki en kıdemli hakimler olmayacak. İl/ilçe seçim kurulu başkanları birinci dereceye ayrılmış hakimler arasından kurayla belirlenecek.

AK Parti'nin oyları eskisi gibi yüksek olsa, yapılacak değişikliklerin bir anlamı olabilirdi. Ancak Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçtiği durumlarda, Seçim Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin hepsi Millet İttifakı'na yarayabilir. Diyeceğim o ki artık evdeki hesap çarşıya pek uymadığı gibi parti salonlarında yazılan senaryolar da sokağa, sandığa uymayabiliyor. Yani Seçim Kanunu değişikliğinden vazgeçilirse, baraj yüzde 10'da kalırsa şaşırmayacağım.”