Destici 'oy vermem' demişti AKP'den yanıt: Mümkün değil

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici’nin, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarında yapılacak seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi değişikliği için “Bu haliyle kalırsa teklife oy vermem” çıkışına, “Baraj meselesini kastediyor. Onlar barajın daha da düşürülmesini, yüzde 3 olmasını hatta baraj olmamasını savunuyor. Bu mümkün değil” diyerek yanıt verdi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Yazıcı, ittifak sisteminde zaten baraj sorunu olmadığına dikkat çekip, Destici'nin de 24 Haziran 2018 seçimlerinde AK Parti'nin kontenjanından TBMM'ye girdiğini anımsattı. Yazıcı, Seçim Kanunu teklifinin Mart'ın ilk haftasında TBMM'ye sunulabileceğini de ifade etti.
“Öyle anlaşılıyor ki 15 maddelik teklifte daraltılmış bölge maddesi olmayacağından en önemli madde baraj maddesi olacak” değerlendirmesinde bulunan Zeyrek, şunları kaydetti: