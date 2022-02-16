Cumhur İttifakı'nda baraj çatlağı: BBP lideri Mustafa Destici resti çekti, 'oy vermem' dedi

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, AKP ve MHP'nin hazırladığı Seçim Yasası üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Destici, AKP ve MHP'nin anlaştığı yüzde 7'lik seçim barajına tepki gösterdi. Destici, "Bir kez daha ittifak ortakları olarak bir araya geleceğiz. Ama bu haliyle kalırsa ben teklife oy vermem" dedi.
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Nitekim dün TBMM’de karşılaştığım Cumhur İttifakı bileşenlerinden BBP lideri Mustafa Destici, net konuştu: