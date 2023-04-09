Destici: Muharrem İnce milli meselelerde bizim gibi düşünüyor

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TV100'de yayınlanan Memleket programında açıklamalarda bulundu.

Destici, "Ortak listeyi neden kabul etmediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ortak liste neden kabul edilmedi?

"Karşı ittifak bunu gerçekleştiriyor. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat CHP listesinden, bazı seçim çevrelerinde ise İYİ Parti ile ortak listeden girme çalışmaları CHP-İYİ Parti Genel Merkezleri'nde sürüyor. Kağıt üstünde o zaman onlar daha avantajlı olacak gibi gözüküyor ama seçimde yüzde 50’yi geçtiğimizde Meclis’te çoğunluğu elde edeceğiz.

Belki AK Parti'nin tek başına sayısı buna yetmeyebilir ama Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin, Yeniden Refah Parti'mizin çıkaracağı milletvekilleriyle yine 300'ün üzerine geçileceğine inanıyorum. AK Parti, MHP kendi listeleriyle girmeyi tercih ettiler. Buna saygı duyuyorum. Bunun özel bir nedeni yok. Ben sadece matematik gerçeğini ortaya koydum."

HÜDA PAR açıklaması

"HÜDA PAR sözcülerinden birkaç tanesinin ‘Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyoruz’ demesi kabul edilebilir bir şey değil" açıklamasında bulunan Destici, "Doğru olan HÜDA PAR yöneticilerinin ‘Terörü kabul etmiyoruz’ derken Hizbullah’ın da terör eylemlerini reddettiğini söylemesidir. HÜDA PAR, Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Sadece Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerimizin listelerinden birkaç isim aday gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

'HDP, İnce'yi desteklemedi'

"Kılıçdaroğlu, HDP’yle görüşerek PKK’yla görüşmüş oldu. Akşener buna ne diyor?" diyen Destici şöyle devam etti:

"2018’de de CHP’nin bir adayı vardı, Sayın İnce. Niye onu desteklemedi HDP? Çünkü Sayın İnce milli meselelerde bizim gibi düşünüyor. Sosyal demokrat, sol bir siyasetçi. Pek çok fikrimiz uyuşmuyor ama milli meselelerde bizim gibi. Onun için HDP onu desteklemedi ve aday çıkarmadı. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu da desteklemedi, aday çıkardı. Kılıçdaroğlu’nda aday çıkarmıyor çünkü Kılıçdaroğlu da dışarıdaki operasyonlara karşı."