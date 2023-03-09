Destici: Hassasiyetleri gösteren siyasi partiler Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına ilişkin gündeme dair "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabul sonrası AKP Genel Merkezi'nden ayrılırken açıklamada bulunan Destici, BBP'nin Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduğunu ve bu konuda bir tereddütlerinin bulunmadığını ifade etti.

'Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler'

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler" yanıtını verdi.

'Gündemdeki meseleleri konuşma fırsatı bulduk'

Destici, "Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusuna dair "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz" dedi.

"BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?" sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:

"Bizim kararımız, arzumuz, isteğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında. Bir diğer husus da Cumhur İttifakı'na özellikle cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlere en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız."