Destici, AKP'nin vergi politikasını eleştirdi: 'Ahlaki değil'

Cumhur İttifakı'nda yer alan BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici, AKP hükümetinin vergi politikasını eleştirdi. Verginin zenginlerden daha çok alınması gerektiğini söyleyen Destici, "Kimin mal varlığı fazlaysa o daha fazla katkı sağlamalı, daha fazla vergi ödemeli" dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda konuşan Destici, "Vergi artışlarıyla bütçe açığını kapatmak, bunlar 70’li yılların çözüm önerileri, çözüm yollarıydı. Bugün artık vatandaşımız daha farklı çözümler bekliyor, daha konforlu çözümler bekliyor. Kendi hayatını zorlaştıracak değil ya da kemerini böyle son iliğine kadar sıkacak şekilde değil daha böyle konforlu daha rahat çözümler bekliyor" dedi.

'Kimin mal varlığı fazlaysa o daha fazla vergi ödemeli'

Destici sözlerine şöye devam etti:

"Bütçe açıkları elbette kapatılmalı, ama bu sadece dolaylı vergiler vasıtasıyla fakir, zengin ayırt etmeden vatandaşların hepsinin sırtına birden yüklenmemeli. Kimin mal varlığı fazlaysa o daha fazla katkı sağlamalı, daha fazla vergi ödemeli.

Düşük gelirli ise asgari ücretliyse, 7 bin 500 lira gibi bir emekli maaşı alıyorsa, bundan vergi almak bence hem ahlaki değil, hem yasal da değil aslında. Anayasaya da baktığımız zaman vergi kazançtan alınır. Yani kazanandan alınır, zenginden alınır. Ama maalesef ülkemizde önemli bir kısmı dolaylı vergi olduğu için toplanan vergilerin örneğin akaryakıttan alınan ÖTV zenginle fakir aynı oranda ödüyor."