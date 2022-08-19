Derya Büyükuncu'nun 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi

Koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, Savcılık, Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Erdoğan 'mağdur' sıfatıyla yer aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Erdoğan "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince siber suç önleme kapsamında internet üzerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri çalışmalarında @deryabuyukuncu rumuzlu Twitter hesabından, Erdoğan'ın Covid-19 olması sonrasında yaptığı paylaşımlar nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na Hakaret" suçu kapsamında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Emniyet'in 5 Şubat 2022 tarihli araştırma raporunda, @deryabuyukuncu rumuzlu hesabın kullanıcısının şüpheli Derya Büyükuncu (46) olduğu tespit edildiği kaydedildi. Büyükuncu'nun 4 Şubat 2022 tarihindeki paylaşımlarında "Takunyalı Führer" ibaresini kullanarak yorumlar yaptığı, 5 Şubat 2022 tarihinde de koronavirüse yakalandığı açıklanan Erdoğan ile ilgili "helva" ibaresini kullanarak çeşitli yorumlar yaptığı anlatıldı.

Yakalama kararı çıkartıldı

Büyükuncu hakkında başka suçlardan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen iddianamede, çağrı kağıdı çıkarılmasında yarar bulunmadığı gerekçesiyle Derya Büyükuncu için 7 Şubat 2022 tarihinde yakalama kararı çıkarıldığı aktarıldı.

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan kovuşturma yapılabilmesi için Adalet Bakanı'ndan 21 Mart 2022'de kovuşturma izni alındığı da ifade edildi.

Şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.