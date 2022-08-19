Sabah başyazarı Erdoğan'ın yine kandırıldığını yazdı

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Türkiye'nin Ortadoğu'da "dost ülkeler çemberi kurmaya çalıştığını" Beşar Esad ve Sisi'nin engel durduğunu öne sürerek "Amerika'nın ürettiği Arap Baharı'nın kurbanlarından biri oldu. O dönemde Türkiye'nin başbakanı olan Davutoğlu, Amerikan rüzgârına kendini kaptırıp Suriye ile Türkiye'nin arasını iyice açtı. Davutoğlu, Tayyip Erdoğan'ı da Esad'ın çok kısa sürede devrileceğine inandırdı. Sonuçta Suriye parçalandı, on binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de Türkiye ve Ürdün'e göç etti." diye yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'yı ziyaretine değinen Barlas, "Toplantı sonrasında açıklama yapan Zelenski, Türkiye ile Ukrayna arasında savaşta tahrip olan altyapının inşası için anlaşma imzalandığını açıkladı" ifadelerini kullandı.