Derslik sayısında öncelik imam hatiplerde: Yüzde 660 artış

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) örgün eğitime yönelik 20 yıllık verileri, iktidarın eğitim alanındaki tercihlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’nin en kalabalık yedi şehri Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya’daki imam hatip okullarının derslik sayısının Anadolu, fen, sosyal bilimler, güzel sanatlar ve spor liselerinin derslik sayısından daha fazla arttığı ortaya çıktı.

Yüzde 660 artış

MEB’in verilerinde, 2002 yılında Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Konya’daki imam hatip okullarının toplam derslik sayısı bin 797 ile ifade edildi. AKP iktidarının ilk yılında İstanbul 593 imam hatip dersliğiyle ilk sırada, Konya 332 imam hatip okulu dersliğiyle ikinci sırada yer aldı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’deki din öğretimi yapılan okulların 2002 yılındaki derslik sayısı ise sırasıyla 158, 282, 96, 161 ve 175 oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP iktidarının gözbebeği imam hatiplerin derslik sayısı 2021 yılına kadar astronomik şekilde yükseldi. Buna göre, 2002 yılında ortaöğretim kademesinde toplam bin 797 olan dini öğretim okulu derslik sayısı, 2021 yılında yüzde 660 artışla 13 bin 662’ye ulaştı.

En çok İstanbul'da

2020-2021 eğitim öğretim yılı itibarıyla ortaöğretimde en fazla imam hatip dersliğinin bulunduğu kentin 6 bin 84 derslikle İstanbul olduğu belirtildi. Konya’daki imam hatip lisesi derslik sayısı ise kayıtlara, bin 614 olarak geçti.

Ortaöğretim kademesinde din öğretimi yapan derslik sayısının 11 bin 865 arttığı 20 yıllık dönemde, genel ortaöğretim türündeki okulların derslik sayısının yalnızca 9 bin 224 artması dikkati çekti. Öğrencilerin büyük oranda tercih ettiği anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini de kapsayan genel ortaöğretim türündeki okulların sayısında 20 yılda yaşanan artış yüzde 64 oldu. MEB’in verilerine göre, 2002 yılında yedi kentte genel ortaöğretim türündeki okulların 14 bin 405 olan toplam derslik sayısı, 2021 yılında 23 bin 629 olarak kaydedildi.

Öte yandan derslik başına düşen öğrenci sayısı da imam hatiplere verilen önemi ortaya koyuyor. MEB'in verilerine göre imam hatip liselerinde derslik başına 18,19 öğrenci düşerken ortaöğretimin tamamında 25,15 öğrenci düşüyor.