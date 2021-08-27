Dersim'deki yangın sonrası Valilikten yasak kararı

Hozat ve Ovacık ilçeleri arasındaki Buzlutepe mevkisinde çıkan yangına ilişkin Valilik'ten açıklama geldi.

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkânı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki, araçlarımız ve ekiplerimiz, Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın, görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur” denildi.