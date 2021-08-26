Dersim Buzlutepe köyü mevkisinde orman yangını çıktı

Dersim’in Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında bulunan Buzlutepe köyü mevkisinde çıkan örtü yangını çıktı. Yangına müdahale edilmeye başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Buzlutepe köyü mevkisinde örtü yangınının başladığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale için bölgede bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

“Bölgeye Hozat istikametinden ulaşım imkanı bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki araçlarımız ve ekiplerimiz Ovacık istikametinden çalışmaktadır. Bölge, görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur.”