AKP destekli cihatçılar Afrin'de 650 bin zeytin ağacı kesti

AKP iktidarına bağlı cihatçu grupların Suriye'nin Afrin kentinde son 3 yılda 1,5 milyona yakın ağaç kestiği bildirildi.

Rûdaw’a konuşan kaynaklar, Feylak el Şam grubunun Afrin'in Meydanê ilçesinde ağaçları kestiğini söyledi.

Habere göre, TSK ve AKP destekli cihatçı gruplar girmeden önce Afrin'de yaklaşık 18 milyon zeytin ağacı bulunuyordu. Bu ağaçlardan 650 bini cihatçı gruplar tarafından kesildi. Bunun yanı sıra ormanlık alanlarda bulunan 8 bin ağaç da yine bu gruplar tarafından kesildi.

Ziraat mühendisi ve araştırmacı Hanif Reşit, Rûdaw’a, Afrin'deki zeytin ağaçları ve zeytin üretimi hakkında açıklamalarda bulundu. Hanif Reşit bölgede zeytin ağaçlarına büyük zarar verildiğini söyledi.

Hanif Reşit, “Silahlı gruplar Efrin'e gelmeden önce Efrin'de 18 milyon dolayında zeytin ağacı vardı. Ancak son 3 yılda Türki askerinin gözleri önünde yaklaşık 700 bin ağaç kesildi ki bunlardan 650 bini zeytin ağaçlarından oluşuyor. Doğrusu bu gruplar bölgeye büyük bir zarar verdi” diye konuştu.

Rûdaw’ın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre kesilen ağaçların büyük bir kısmı silahlı gruplar tarafından satılıyor. Bu gruplar bölgede odun pazarı kurmuş durumda. Hatta silahlı gruplardan bazıları sınır bölgelerinde odun ticaretini de organize ediyor.