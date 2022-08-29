Dersim'de maden şirketlerinin talanına karşı Munzur için eylem

Dersim'de maden şirketlerinin talanına karşı bugün Munzur Koruma Kurulu (DEDEF) ile Dersim Kültür ve Doğa Derneği tarafından "Dersim senin seyirci kalma sahip çık" başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasına katılan Dersim Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu maden sahalarına ilişkin olarak "Dersim'in bir yay şeklinde etrafı çevriliyor. Hep yüksek alanlar. Bu alanlar bu şehrin su rezervlerinin olduğu bölge. Bu bölgelerde yapılan bütün çalışmalar bu coğrafyanın kullandığı suyu zehirlemek anlamına geliyor" dedi.

Maçoğlu "Su rezervleri yok ediliyor. Yeraltı sularına bulaştırılma ihtimali yüksek. Bugün hâlâ Munzur suyuna girebiliyoruz ama yarın buraya girme ihtimalimiz yok. Bu maden şirketlerinin yaptığını sadece bir rant uğruna olarak görmemek lazım. Evet bir ayağı bu ama diğer ayağı sağlık, doğa, iklim, ekolojik dengenin bozulması. Ama en önemli şey yerüstü ve yeraltı sularının bozulması" diye konuştu.

Şirketlere seslenen Maçoğlu "Bu toprakları bozmaya dair, bu alanları yok etmeye dair bir çalışmanız olursa Dersim halkı da burada olacak, biz de burada olacağız" dedi.