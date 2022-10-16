Dersim'de KYK yurdunda gıda zehirlenmesi

Dersim’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Tunceli Anadolu Kız Öğrenci Yurdu’nda en az 12 öğrencinin gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi. Zehirlenen öğrenciler, mide bulantısı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi’ne başvurdu.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre daha önce kentte bulunan KYK Erkek Yurdu ile Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu’nda da gıda zehirlenmeleri yaşanmıştı.