Şehir hastanesi şantiyesinde onlarca işçi yemekten zehirlendi

İnşaatına yeniden başlanan Gaziantep Şehir Hastanesi şantiyesinde onlarca işçi dün çıkan öğle yemeğinden zehirlenerek ambulans ve işçi servisleriyle hastaneye kaldırıldı.

Ana yüklenicisinin Rönesans Holding olduğu inşaatta dün öğle yemeğinde çıkan bozuk tavuk yüzünden onlarca işçi zehirlendi.

Yemekteki ağır koku nedeniyle birçok işçinin yemeği yemediği, şikayet edilmesine rağmen yemek dağıtımına devam edildiği, yemeği yiyen birçok işçinin zehirlendiği ortaya çıktı.

Acilen hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları iyi olduğu bildirildi.

