Dersim Sütlüce'deki projeye ilişkin rapor açıklandı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, doğa tahribatına neden olacak Dersim Sütlüce bölgesinde inşa edilmesi planlanan katı atık tesisi yapılmasına ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararının iptali için Çevre Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.

Davaya ilişkin bilirkişi raporu tebliğ edildi. Bilirkişiler, raporda "yaklaşık 55 bin ağacın kesilmesi öngörüldüğü proje alanının, orman alanı olduğunu, tesisin inşa edilmesi durumunda insan sağlığının, su kaynaklarının, bölgedeki tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceğini" söyleyerek, “Dava konusu tesisin söz konusu alana yapılması uygun değildir” dedi.

Bilirkişi raporunu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

"Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak, hinterlandımızdaki illerde de bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararına aykırı ve doğayı tahrip edecek projeleri yargıya taşıyoruz. Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçe belediyesi tarafından Avrupa Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediyelerin finansıyla Sütlüce köyü bölgesinde, 18 hektarlık alana yapımı planlanan ‘Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi’ projesinin doğa katliamına yol açacağı açıktır. Haklılığımızı bilirkişi raporu da tescil etmiştir. Bölge halkı da yaklaşık 55 bin ağacın kesilmesini öngören, su kaynaklarını kirletecek, tarım ve ormancılığı olumsuz etkileyecek tesisten vazgeçilmesi için defalarca yetkililere çağrıda bulunmuştur. Bu ısrarı anlamak mümkün değildir."