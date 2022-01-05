Dersim Sütlüce'deki projeye ilişkin rapor açıklandı

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, doğa tahribatına neden olacak Dersim Sütlüce bölgesinde inşa edilmesi planlanan katı atık tesisi yapılmasına ilişkin “Çevresel Etki Değerlendirilmesi Olumlu” kararının iptali için Çevre Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.
Davaya ilişkin bilirkişi raporu tebliğ edildi. Bilirkişiler, raporda "yaklaşık 55 bin ağacın kesilmesi öngörüldüğü proje alanının, orman alanı olduğunu, tesisin inşa edilmesi durumunda insan sağlığının, su kaynaklarının, bölgedeki tarım ve hayvancılığın olumsuz etkileneceğini" söyleyerek, “Dava konusu tesisin söz konusu alana yapılması uygun değildir” dedi.
Bilirkişi raporunu değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: