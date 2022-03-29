Dersim Dağ'dan Süleyman Soylu'ya: Kürtlerin yöresel kıyafet giymeleri yasak mıdır?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Newroz kutlamaları sırasında yöresel kıyafetler gerekçe gösterilerek yaşanan gözaltıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

Soru önergesinde Müslüm Dalar adlı vatandaşın da ifadelerine yer veren Dağ, "Kürtlerin ulusal veya yöresel kılık kıyafetinin yasaklanması 21. yüzyıl dünyasında kabul edilemez. Yurttaşların kültürel değerlerine yapılan bu saygısız uygulamalar, kanunen yasaklanmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır. Kamuoyunda derin bir rahatsızlık yaratan bu ve benzeri uygulamalar derhal terk edilmelidir" diyerek, Soylu'ya şu soruları yöneltti.