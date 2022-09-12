Ders notunda oynama yapılan lisede soruşturma başlatıldı

Adana’da Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin, müdür yardımcılarının e-Okul şifrelerini kullanarak kendisi ve bazı öğrencilerin devamsızlık ve ders notu bilgilerini değiştirdiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Evrensel'in haberine göre, Abbas Sıdıka Çalık Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin devamsızlık ve ders notu bilgilerinin iki müdür yardımcısının e-Okul şifreleri ile değiştirilmesi üzerine Okul Müdürü ile iki müdür yardımcısı hakkında yapılan ön inceleme sonucu soruşturma izni verildi.

Çukurova Kaymakamlığı’nın yürüttüğü ön incelemede ders notu ve devamsızlık bilgilerinde değişiklik yapıldığı tespit edildi. Okul müdürünün 'kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçu ve iki müdür yardımcısının ise 'görevi kötüye kullanma' suçunu işlediklerinin sübuta erdiği belirtilerek idareciler hakkında soruşturma izni verildi.

'Müstehcen görüntüler karşılığında yapıldığı iddia edildi'

Soruşturma kapsamında araştırılan başka bir iddiaya göre; Müdür Yardımcısı H.U., işlerini yaptırmak amacıyla robotik kodlama konusunda başarılı olan öğrencilere e-Okul şifresini verdi. Bu öğrencilerden biri, bu şifreyi kullanarak müstehcen fotoğraf ve görüntüleri karşılığında 3 kız öğrencinin notlarını yükseltip devamsızlık günlerini sildi.

Ön incelemede devamsızlıklara dair incelenen kayıtlarda; devamsızlık ve not bilgilerinin e-Okul’dan iki müdür yardımcısının şifreleri ile silindiği tespit edildi. Ancak notları değiştirdiği iddia edilen öğrenci, şifrelerini öğrencilere verdiği iddia edilen iki müdür yardımcısı, olayları üst makamlara bildirmeyen müdür ve olayın mağduru ve devamsızlık ve not bilgileri değiştirilen 3 kız öğrenci ön inceleme kapsamında verdikleri ifadelerde notların yükseltilmesi ve devamsızlıkların düşürülmesi karşılığında müstehcen fotoğraf istendiği iddialarını kabul etmedi.

Ön incelemede ayrıca konu ile ilgili nisan ayının sonu ve mayıs ayının başında okula veliler tarafından yazılan beş dilekçenin de iddialarla ilgili olduğu ifade edildi.