Derik'teki kaza iddianamesi: Cengiz Holding'e yer verilmedi

Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri’nden yük alarak çıkan iki TIR’ın karıştığı ve 20 kişi hayatını kaybettiği kazaya dair başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında TIR şoförleri Umut G. ve Yunus Ş. ile firma TIR’ların bağlı olduğu firma sahipleri Kerem G., Mehmet A. ve Kerevan Mesut G. hakkında iddianame hazırlandı.

5 kişi hakkında “Bir ya da birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede her bir kişi için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyada olayda yaralanan 47 kişi ile hayatını kaybeden 20 kişinin yakınları da müşteki olarak yer aldı. Hazırlanan iddianame Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mezopotamya Ajansı'ndan Ahmet Kanbal'ın haberine göre, bilirkişi raporuna atıf yapılan iddianamede, TIR sürücülerinin trafik kurallarına uymadıkları belirtilirken, kaza tespit tutanağında da sürücüler Umut G. ile Yunus Ş.’nin “asli kusurlu” olduğu kaydedildi. İddianamede, TIR sürücüleri hakkında “Üzerlerindeki yükle birlikte seyri sırasında yola gereken dikkati vermedikleri, istikametlerinde bulunan hız tahdit levhaları ile diğer uyarı ve bilgilendirme levhalarını dikkate almadıkları, kaza yerinin 6,1 kilometre gerisinde bulanan yüzde 10 eğimli yola girdikten sonra kullanım hatası yaparak yüksek viteste rampayı inmeye çalıştıkları, eğimli yolu inerken hızlarından kaynaklı olarak frene bas çek yaparak kampanalı fren sistemi elemanlarının aşırı ısınmasına ve devre dışı kalmasına neden oldukları ve devre dışı kalan araçla kaza yerinde bulunan virajı alamayarak yoldan çıktıkları, neticeden 2918 51/2 ve 47/1-a kurallarını ihlal ettikleri" tespitine yer verildi.

'Yük taşıma özelliği olmayan araçlar'

Birinci TIR’ın bağlı olduğu firma sahibi Kerem G. hakkında da iddianamede, “Sürücü Yunus Ş.’nin yeterli sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi (SRC) ve psikoteknik belgesi bulunmaktadır. Ancak 34 NMB 53 plakalı çekiciye bağlı 28 K 173 plakalı yarı römorka giden ve yarı römorktaki fren sisteminin çalışmasını sağlayan hava hortumları plastik kelepçeyle sıkıştırılarak devre dışı bırakılmış, dolayısıyla teknik şartlara uymayan ve üzerindeki yükü güvenli taşıma özelliği bulunmayan aracı sefere gönderdiği anlaşılan taşımacının kazanın oluşumu ve kural ihlali arasında illiyet bağı olduğu” tespiti yapıldı.

Olaya karışan ikinci TIR’ın bağlı olduğu firma sahibi Mehmet A.’ya dair de iddianamede sürücü Umut G.’yi psikoteknik belgesi ile SRC belgesi eksik olmasına ve muayenesi yapılmamış römorku sefere göndermesi nedeniyle kusurlu olduğu tespiti yapıldı.

Firma sahipleri Kerem G. ile Mehmet A., TIR’ların kendi şirketlerinin üzerine kayıtlı olmasına rağmen araçların asıl işletmecisinin Kerevan Mesut G. olduğunu belirtti. Mesut G. de söz konusu iddiayı kabul ederek, araçların işletmecisi olduğunu kabul etmesi üzerine dosyaya sanık olarak eklenirken, dosyada Mesut G. hakkında da aynı tespitler yapılarak, olaydaki sorumluluğuna yer verildi.

Cengiz Holding iddianamede yok

Ancak iddianamede araçların yük aldığı Cengiz Holding’e ait Eti Bakır firmasının hiçbir yetkilisi hakkında bir suçlamaya yer verilmediği gibi yükün alındığı yer Eti Bakır Tesisleri olmasına rağmen Eti Bakır ismi de iddianamede yer almadı.

Ayrıca Silopi’den yola çıkarak, Mardin’in Mazıdağı ilçesine kadar gelen TIR’ların geçiş güzergahlarındaki trafik denetim ekipleri ile ilk kaza sonrası bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması da iddianamede yer almadı.

Benzer şekilde Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) tarafından söz konusu yolun gün içinde ağır tonajlı araçların geçişine kapatılması önerisi yapmasına rağmen öneriye cevap vermeyen Derik Kaymakamlığı ve Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden de iddianamede bahsedilmedi.