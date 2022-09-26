Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili bilirkişi raporu açıklandı

Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos’ta meydana gelen 20 kişinin öldüğü kazayla ilgili bilirkişi raporu hazırlandı.

Rapor denetimsizlik ve ihmali bir kez daha gözler önüne sererken kazadan tır şoförleri ve taşeron firma sorumlu tutuldu.

MA’da yer alan habere göre Cengiz Holding’e ait Eti Bakır’ın olaydaki sorumluluğuna dair inceleme yapılmazken bilirkişi raporunda olay yeri ve yaşananlar ile tır şoförleri ve Bayram T. hakkında tespitlere yer verildi.

Eğimli yolda yüksek viraj

İlk kazaya dair tespitte, tırın kaza anındaki hızının 126 kilometre olduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Üzerinde 27 bin 60 kilogram yük olan çekicinin kaza mahallinin 6 kilometre gerisinde başlayan eğimli yola girmeden önce vites küçültmesi, küçülen vitesin motora yaptığı baskıyla çok az da frene basarak rampayı inmesi gerekirdi. Ancak sürücünün kullanım hatası yaptığı, yüklü bir şekilde eğimli yolda kaza yerine yaklaşana kadar yüksek viteste ve yolun icap ve şartlarına uymayan bir hızda frene bas çek yaparak ilerlediği, kampanalı fren sisteminin aşırı ısınarak devre dışı kalmasına neden olduğu anlaşılmakta.”

İkinci tırın kaza anındaki hızının da 126 kilometre olduğu belirtilen raporda, her iki sürücünün de sürücü belgelerinin takografa takılı olmadığı tespiti yer aldı. Fren sisteminin sonradan yapılan müdahale ile devre dışı bırakıldığı belirtilerek “Kaza sonrası otoparka çekilen yarı römork incelendiğinde, aracın yarı römorkuna giden ve fren sisteminin çalışmasını sağlayan hava hortumunun plastik kelepçeyle sıkılmak suretiyle devre dışı bırakıldığı anlaşılmakta” denildi.

Yeterlilik belgesi yok

Raporda ayrıca ilk kazaya karışan çekici sürücüsü Umut G.’nin ticari araç kullanmaya yarayan mesleki yeterlilik belgesinin (SRC) bulunmadığı, kanuna göre zorunlu olan psikoteknik değerlendirme belgesinin de bulunmadığı tespitine yer verildi. Ayrıca raporda Cengiz Holding’e ait Eti Bakır firmasının ihmalinin olmadığı iddia edildi. İlk kazadan sonra gerekli önlemleri alması gereken polisler ile devlet kurumlarının ‘kusuru olmadığı’ iddiasına yer verildi.

Ne olmuştu?

20 Ağustos’ta Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri’nden yük alarak çıkan iki TIR’ın karıştığı kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında TIR şoförleri Umut G. ile Yunus Ş. tutuklanarak cezaevine konuldu. Derik Sulh Ceza Hakimliği tarafından kazaya dair yayın yasağı getirilirken Mardin Barosu’nun yaptığı itiraza rağmen yayın yasağı kaldırılmadı. Olaydan sonra kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kazanın yaşandığı yolun tır ve ağır yük taşıyan araçların geçişine kısıtlanması talebine Derik Emniyeti ve Derik Kaymakamlığının cevap vermediği ortaya çıktı. Derik İlçe Emniyet Amiri Hasan Ali Korkmaz merkeze çekilirken, savcılık olayda “ihmali” olan polisler hakkında da soruşturma izni istedi.