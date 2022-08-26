Derik raporu: Yüzde 3 olması gereken eğim yüzde 10'lara ulaşmış

Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Mardin İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Mardin’in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri'nden çıkan iki TIR’ın karıştığı ve 21 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya dair rapor hazırladı.

Yazılı olarak paylaşılan raporda, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri'nin durumuna dikkat çekilerek, “Yaşanan bu kaza sermaye sisteminin sonuçlarından biridir” denildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre olayın gerçekleştiği alanda virajlar olduğu, görüş mesafesinin çok kısa olduğu ve sürücünün görüş mesafesini engelleyen unsurların olduğu belirtilen raporda, “Geçmiş yıllarda da kent merkezinde ağır tonajlı araçların sebep olduğu birçok kazanın yaşandığı bilindiğinden önleyici tedbirlerin alınmaması, böylesine ağır kayıpların olduğu bir kazanın gerçekleşmesine sebep olmuştur” diye belirtildi. Şoför ifadelerinde frenlerin tutmadığı beyanının aksine, olay yeri inceleme tutanağına, TIR'ların oluşturduğu somut izlerin kazaya sebep olan araçlardan en az bir tanesinin lastiklerinin ani fren kaynaklı sürtünme oluşturduğu kaydedilen raporda, “Bu sürtünmeye dayanamayan lastiklerin işlevsiz hale geldiği ve sağ tekerlerin jantları üzerinde döndüğü durumu düşündürücüdür. Araçlarda havalı fren sistemi bulunmaktadır. Aracın hava sisteminde arıza olduğunda frenler otomatik olarak kilitlenmektedir” tespitlerine yer verildi.

Uyarıcı tedbirler alınmadı

Bölgede olay günü yol çalışması olmasına rağmen yeteri kadar uyarıcı levhanın olmadığına yer verilen raporda, “İlk kaza anından sonra ilgili kurumların gerekli güvenlik tedbirlerini almadıkları, trafik akışının kontrolsüz bir şekilde devam ettiği, ikinci kazayı önleyecek herhangi bir tedbirin alınmadığı ve ilgili kurumların gereğini yapmadığı görülmektedir” denildi.

TIR'ların kullanımına kapatılmalı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün çift yönlü yollarda boyuna eğim oranına maksimum yüzde 3 oranında izin verilmesine rağmen Mazıdağı-Derik yolunda bu oranın yüzde 10’lara kadar ulaştığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi: “Yüksek eğimler özellikle iniş yapan ağır taşıtlar için yaşanan olayda olduğu gibi ciddi sorunlar doğurabilir. Bu sebeple Mazıdağı-Derik yolu kamyon ve TIR'ların kullanımına kapatılmalı, TIR ve ağır vasıta trafiği 2021 yılında onaylanmasına rağmen bir türlü yapılamayan çevre yolu üzerinden yapılmalı, böylelikle daha az eğimli otoyolda ağır taşıtlar için söz konusu risk en az seviyeye indirgenmelidir.”



Acil kaçış rampalarının yapılması önerisinin yer aldığı raporda, Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Tesisleri'nden Derik istikametine doğru kaçış rampası boyunca konulacak hız azaltıcı çakıl havuzu ve onun bitiminde de darbe zayıflatıcıları konularak riskli durumun bertaraf edilebileceği belirtildi. Viraj eğiminin azaltılması gerektiği ve görüş mesafesini düşüren unsurların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, Derik Kaymakamlığı ve Derik Emniyet Müdürlüğü’nün UKOME önerisini dikkate almadığı kaydedildi. Raporda, yine projesi 18 ay önce tamamlanmasına rağmen yapımına başlanmayan Derik-Mazıdağı çevreyolunun yapımına başlanması gerektiği belirtildi.