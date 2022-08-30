Derik Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz merkeze çekildi

Mardin'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta Cengiz Holding'e ait olduğu söylenen ve Eti Bakır Tesisleri'nden çıkan iki TIR'ın karıştığı kazada 21 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz'ın merkeze çekildiği öğrenildi. Sessiz sedasız merkeze çekilen Korkmaz'ın yerine geçici görevlendirme yapıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 21 kişinin hayatını kaybettiği olayda, emniyet ve kaymakamlığın ihmalleri ortaya çıktı.

Önlem alınmadı ikinci kaza gerçekleşti

Yaşanan birinci kazanın ardından olay yerinde polisler tarafından gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklı ikinci kaza yaşandı.

Olay yeri inceleme raporuna göre; ilk kazada 2 kişi hayatını kaybederken, diğer ölümler tedbir alınmaması nedeniyle meydana gelen ikinci kazada yaşandı.

Ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından olayın yaşandığı caddenin ağır tonajlı araçlara kısıtlanması önerisi yapılmasına rağmen Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Derik Kaymakamlığı’nın öneriye cevap vermediği ortaya çıktı. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Derik Kaymakamlığı’nın öneriye cevap vermemesi nedeniyle caddede ağır tonajlı araçlarla ilgili herhangi bir kısıtlama kararı alınmadı.

Derik'ten hiçbir yetkilinin gerçekleştirilen toplantıya katılmadığı tespit edildi.