Der Spiegel'den Erdoğan kapağı: 'Yenilebilir'

Haftalık Alman Der Spiegel dergisi, yeni sayısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdı.

Erdoğan'ın tahtının kırılmış bir şekilde resmedildiği kapakta, Erdoğan için "Yenilemez" (Unbesiegbare) anlamına gelen kelimedeki ilk iki harf kırılmış bir şekilde gösterilerek "Yenilebilir" (Besiegbare) başlığı atıldı.

Kapağın alt başlığında, "Ayrılık mı, kaos mu? Erdoğan kaybederse ne olacak?" sorusu soruldu.

Yeni sayıyı sosyal medya hesabından duyuran dergi, "Erdoğan yeniden seçilmesinden neden korkmalı?" başlıklı bir paylaşımda bulundu.