Depremzedeyle alay eden belediye başkanı yeniden aday oldu

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası ziyaretler bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesi üzerine Şerifoğulları, “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?” diyerek alay etmişti.

O anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz, gazeteci olduğunu söylemesine rağmen engellenmiş ve Şerifoğulları'nın koruması olduğu belirtilen bir kişi tarafından darp edilişti.

Katıldığı bir canlı yayında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ'a yeniden aday olduğunu belirten Şerifoğulları, "Bizim hayallerimiz var, o hayallerimizi gerçekleştireceğimiz hedefler doğrultusunda hayata geçirmeyle ilgili bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu, bu şehrin aziz insanlarına hizmet etmeyle alakalı bir talebimizin olduğunu nasip olursa 4 buçuk senede yapmış olduklarımızın daha fazlasını yapmayla alakalı da düşüncemiz söz konusu" dedi.