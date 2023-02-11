Depremzedeyi dolandıran 6 kişi tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu 'yardım' vaadiyle dolandıran 6 kişi tutuklandı.

Başsavcılığın tutuklamaya sevk yazısında, "Soruşturmaya konu olayın, ele geçirilen telefonlar, üçüncü şahıslara ait binlerce kişisel bilgiler, banka kartları karşısında amiyane tabirle buz dağının sadece görünen yüzü olduğunun değerlendirildiği" ifadesine yer verildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan depremzede Nedim Akarsu'yu arayan şüpheliler, kendilerini "Türk Telekom" çalışanı olarak tanıtıp yardım yapılacağı vadiyle banka bilgilerini temin etti.

Hesabındaki 37 bin liranın başka bir hesaba gönderildiğini fark eden Akarsu'nun şikayeti üzerine, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada paranın, Beykoz'da bulunan Y.E'nin hesabına gönderildiğini belirledi.

Bunun üzerine Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Y.E. ile suça karıştıkları belirlenen B.K, E.A, T.T, T.D. ve H.Y'yi Beykoz'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı Harun Üstündağ tarafından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ifadesi alınan 6 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, şüphelilerin alınan savunmalarında birbirlerini suçlamaya dönük beyanda bulunup üzerlerine atılı suçları kabul etmedikleri belirtildi.

Yazıda, "soruşturmaya konu olayın, ele geçirilen telefonlar, üçüncü şahıslara ait binlerce kişisel bilgiler, banka kartları karşısında amiyane tabirle buz dağının sadece görünen yüzü olduğunun değerlendirildiği" ifadesine yer verildi.

Villa kiramışlar

Şüphelilerin Beykoz Merkez Mahallesi'nde üs olarak kullandıkları evde, 2 dizüstü bilgisayar, çok sayıda cep telefonu, yüzlerce kişinin telefon bilgisini içeren defter, 27 banka kartı, 1 ruhsatsız silah ve suçta kullanıldığı değerlendirilen materyallerin ele geçirildiği belirtilen yazıda, şüphelilerin beyanlarında asıl olayın şüphelisi olduğunu iddia ettikleri dosya kapsamında tespit edilen 5 şüphelinin halen yakalanmaması, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması, şüphelilerin kaçma şüphesinin bulunması gibi nedenlerle tutuklanmalarına karar verilmesi talep edildi.

Beykoz Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de, şüpheliler B.K, E.A, H.Y, T.T, T.D. ve Y.E'nin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hakimliğin kararında, şüpheli T.T'nin yönetiminde çalışanları olan B.K. ve E.A'yla dolandırıcılık yapabilecek hesaplara ulaştıkları, paranın temini için Y.E'nin hesabını kullandıkları, dolandırıcılık eylemi sırasında T.T'nin kız arkadaşı T.D'nin mağdurlarla irtibat kurduğu yönünde ikrarının bulunduğu belirtildi.

Kararda, yine şüphelilerden T.T'nin yeğeni olan H.Y'nin de T.D. ile beraber sahte öğretmen kimliği hazırlamak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlemek amacıyla karargah olarak kullandıkları villayı kiraladıkları, şüphelilerin bu şekilde atılı suçu iştirak halinde işledikleri vurgulandı.