'Depremzedeye giden fazla giysi Yemenli şirkete satılmış' haberine erişim engeli

Geçen hafta Mersin Limanı’ndaki bir depoda çekilmiş videoda, peş peşe gelen TIR’lardan koliler halinde kıyafetlerin indirildiği görülüyordu. Videoyu çeken kişi, bunun deprem yardımları olduğunu iddia ediyordu.

BirGün yazarı Bahadır Özgür'ün haberine göre, depo, Yemenli AJ International Group’a aitti. Şirket yetkilileri görüntülerdeki giysilerin, depremzedelere gönderilenler olduğunu doğruladı. Pek çok belediye ve kuruma çok fazla giysi yardımı ulaştığını, ‘ihtiyaç fazlası’ olarak biriktiğini, altından kalkacak ne personel ne de yer olduğundan kendilerine verdiklerini söylediler. Karşılığında ‘cüzi’ bazı ödemeler de yapmışlar.

Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen erişim engeli kararında, 6518 Sayılı Yasa'nın 93. Maddesi ile değiştirilen 5651 Kanunun 9. maddesi gereği, söz konusu haberlerin Abdülhalil Şerifi'nin kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğundan talebin kabulüne karar verildiği belirtildi.

Kararda şunlar kaydedildi, "İçeriğe erişimin engellenmesi istenen içerik incelendiğinde başvuruda bulunanlar hakkındaki yorumların başvuruda bulunanın kişilik haklarını ihlal edici nitelikte olduğu, bahsi geçen olayla ilgili kolluk görevlilerince yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı yine bilirkişi aracılığı ile yaptırılan tespitte internette bulunan içeriklerin halen yayında olduğu anlaşılmakla, talebin kabulüne karar vermek gerekmiş, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur."

CHP de dahil AKP, MHP’li belediyelerin atık giysi tekstil kumbarasında toplanan kıyafetleri AJ International’a sattığını yazmıştı.