Depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandıran şüpheli tutuklandı

Isparta Valiliği, depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı tespit edilen şüphelinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığını açıkladı.

Haber Merkezi

Isparta'da depremzedeleri sahte kiralık ev ilanıyla dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Isparta Veliliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; Isparta Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte kiralık ev ilanı vererek depremzedeleri dolandıran şüpheli M.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, ekipler tarafından kent merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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