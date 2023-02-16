'Depremzedeleri işe almayın' dedi: Bahanesi demografik yapı ve milli güvenlikmiş

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) şubat ayı Meclis toplantısı dün Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul başkanlığında toplandı.

Toplantıda konuşan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, deprem bölgesinde bulunan çalışan nüfusun Kocaeli ve çevre illere gelmemesi gerektiğini, çalışan nüfusun bulunduğu bölgede kalması gerektiğini ileri sürdü.

Toplantıda patronlara seslenen Zeytinoğlu, depremzedelere yardım yapılması gerektiğini fakat bölgenin demografik yapısını bozmamak için deprem bölgesinden gelenlere iş verilmemesi gerektiğini iddia etti.

'Zaten etnik yapısı zor olan bir bölge'

Deprem bölgesinin, Türkiye ekonomisine katkı veren önemli bir bölge olduğunu söyleyen Zeytinoğlu "Odalar birliğimizin kararı da o bölgenin ayakta kalması için bölgenin çalışanlarının o bölgede kalması. Zaten etnik yapısı zor olan bir bölge. Oradaki yerleşik insanları da buraya göç ettirerek demografik yapıyı değiştirmemek adına orada konteyner ve geçici konutlarla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Zeytinoğlu şöyle devam etti:

"Konteyner konusunda bizlerin gayretli olması ve çalışan nüfusun bulunduğu yerde muhafaza edilmesi çok önemli. Çalışan nüfusu buraya getirmememiz lazım. Sizlerden ricam deprem bölgesinden gelenleri işe almayın. Yardım yapmayın demiyoruz ama işe almayın. Demografik yapıyı bozabilecek bir duruma çanak tutmayalım."

'Milli güvenlik açısından önemlidir'

Zeytinoğlu, tepki çeken ifadelerinin ardından bir açıklama daha yaparak, "çalışan nüfusun bölgede kalmasının hem ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması, hem sosyal hayatın yeniden başlaması, hem de milli güvenlik açısından önemli olduğunu" ifade etti.

Zeytinoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak büyük bir afet yaşadık. Bu afetin yaralarını hep birlikte sarmak için bir haftayı aşkın süredir devletimiz ve milletimiz ile el ele vererek çalışıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelerimize kucak açtık, açacağız. Daha yapacak çok işimiz var, afetin neden olduğu yıkımdan elbette hep birlikte ayağa kalkacağız. Nitekim Odamızın Meclis Toplantısında bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın devamı ve demografik yapının bozulmaması adına çalışan nüfusun o bölgede güvenli bir şekilde yaşamını sürdürmesinin sağlanmasının, bölgede kalıcı konaklama imkanlarının arttırılmasının önemini vurguladım. Biliyoruz ki bölgedeki işyerlerimizin ve fabrikalarımızın çok büyük kısmı hasar görmedi.

İşyerleri bir süre sonra tekrar kapılarını açacak, üretime başlayacak. Bu nedenle çalışan nüfusun bölgede kalması hem ekonomik olarak bölgenin ayağa kalkması, hem sosyal hayatın yeniden başlaması, hem de milli güvenlik açısından önemlidir. Nitekim depremin vurduğu 10 ilin ülke ekonomisine verdiği katkı yaklaşık yüzde 20’dir. İş dünyası olarak da bölgenin ayağa kalkması için üzerimize düşeni yapıyor, güvenli konaklama için yaşam konteynerleri göndermeye devam ediyoruz. Depremzedelerimize şahsi olarak da destek veriyor, bölgedeki ekonomik ve sosyal hayatın başlaması için çaba sarf ediyorum. Ayrıca bölgenin yeniden yapılanması adına da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin iş dünyasına çağrısı ile bölgeye konut seferberliği de başlatıldı. Konut seferberliğinin detayları ilerleyen günlerde Birliğimiz tarafından açıklanacaktır. Oda Borsalar olarak bu süreçte depremzedelerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız." (ANKA)