Depremzedeleri dolandırdılar: 14 tutuklama

Denizli ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, depremzedelerin konteyner ev ve karavan vaadiyle dolandırıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre, ekipler, 10 Temmuz Pazartesi sabah saatlerinde belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 20 yıl hapis cezası bulunan U.Y.'nin de aralarında olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerindeki aramalarda 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, Aydın'ın İncirliova ilçesinde paravan şirket kurup, internet ve sosyal medya üzerinden verdikleri konteyner, karavan, prefabrik ve ağaç ev gibi sahte ilanlarla ulaştıkları 125 depremzedeyi dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin depremzedelerden verdikleri banka hesaplarına kapora, yarı ücret veya tam ücret yatırmalarını isteyerek, dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest kaldı. 14 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İ.Ş., Y.K., Ü.Y., B.C., M.A., M.K., M.H., H.G., R.O., A.B., E.K., S.Ö., A.Ç. ve T.Y. yaklaşık 9 saatlik ifadelerinin ardından tutuklandı.