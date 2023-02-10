Depremzedelere yardıma gitmişti: Uyuduğu minibüste zehirlenerek hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde nakliyecilik yapan 38 yaşındaki İsmet Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Malatya’ya yardım malzemesi götürmek için önceki akşam minibüsle yola çıktı. Malatya’da arkadaşıyla birlikte yardımları dağıtan Yanık, ısınmak için aracında klimayı açarak uyudu.

DHA'nın haberine göre; bir süre sonra minibüse gelen arkadaşı, aracın kapılarını açılmaması ve Yanık'ın tepki vermemesi üzerine bölgede bulunan AFAD ekibinden yardım istedi. AFAD ekibi aracın kapısını açtı. Sağlık ekibi, Yanık'ın zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmet Yanık'ın, Malatya’ya yardım götürdüğü sırada sosyal medya hesabından aracının içerisinde canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde herkesi depremzedeler için yardıma çağıran Yanık'ın, "Şu anda Düzce’deyim, istikametim Malatya. Evde otururken bir karar aldım ve yola çıktım, imkanım çerçevesinde yardım etmeye gidiyorum. Bazılarınız bilirsiniz ben taşımacılık işi yapıyorum. Kendi aracımla, minibüsümle çıktım, şu anda bir başımayım. Vicdanı olan herkes yapacağını yaptı zaten ben vicdansızlara sesleniyorum. Evladınız varsa gözünün içine bakın belki vicdana gelirsiniz. Ben belki çok büyük bir yardım götüremiyorum, 3-4 bin ekmek alıp dağıtacağım” dediği görülüyor.