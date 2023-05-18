'Depremzedelere hakaret'ten serbest bırakıldı, 'Erdoğan'a hakaret'ten gözaltına alındı

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren seçmenlere yönelik "tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı" iddiasıyla hakkında yasal işlem yapılarak adli kontrolle salıverilen kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alındı.
Bazı sosyal medya kullanıcılarının yaptığı şikayetlerin ardından başka bir videoda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal paylaşım hesabından hakaret ettiği öne sürülen Ayşegül Didem D. adresinde gözaltına alarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"Tiktok" adlı sosyal medya platformundaki hesabından "depremzedelere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı" iddiasıyla 16 Mayıs'ta gözaltına alınan Ayşegül Didem D., dün çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.