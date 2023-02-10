Depremzedelere battaniye gönderme vaadiyle dolandırdı: Tutuklandı

Bursa'da, Kahramanmaraş'taki depremzedelere AFAD adına battaniye gönderme vaadiyle sözde bağış kampanyası başlatarak 2 kişiyi dolandıran Can G. tutuklandı.

Bursa'da yaşayan Umut Can G., depremlerin ardından AFAD adına battaniye alma vaadiyle WhatsApp üzerinden IBAN numarası paylaşarak sahte bağış kampanyası başlattı. Şüphelinin verdiği IBAN numarasına 350 ve 250 TL bağışlayan 2 yardımsever, dekont isteklerine olumsuz yanıt alınca dolandırıldıklarını anlayarak şikayette bulundu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında telefon numarası üzerinden birçok suç kaydı bulunan Umut Can G.’ye ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde, “Bazı fenomenler beni bu işe yönlendirdi. Amacım depremzedelere battaniye göndermekti" dedi.

Umut Can G., bilişim sistemlerini aracı kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan tutuklandı, banka hesap numarasına bloke konuldu.