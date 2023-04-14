Depremzedelerden ilaçlara ödenen fiyat farkına tepki

CHP Hatay Milletvekili ve CHP Hatay 1. Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Güzelmansur depremzedelerin ilaç fiyat farkı ödenmesi konusundaki şikayetlerini gündeme getirdi.

Güzelmansur’un ziyaret ettiği bir depremzede 450 liralık ilaç fiyat farkını ödeyemediği için ilaçlarını alamadığından dert yandı. Deprem sonrası eczanesini yeniden açan bir eczacı ise şunları söyledi:

"Emekli bir tansiyon hastası 100 liralık ilaç fiyat farkını tansiyonunun düşmesi için, mecburen ödemek zorunda kalıyor. İtiraz ediyor ama başka ilaç yok, başka çaresi yok."

'Para mı var ki ilaç için fark ödesin?'

Güzelmansur da "Evini, işini, malını kaybetmiş insanlar çok ciddi ilaç fiyat farkıyla karşılaşıyorlar. Depremzedenin cebinde para mı var ki ilaç için fark ödesin? Bu durum eczacı ile depremzedeyi de karşı karşıya getiriyor. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak depremzedelerden ilaç fiyat farkı alınmamalı. İktidar bunun gereğini derhal yapmalı. Depremin üzerinden 2 ay geçmiş, bu sorunun gereği hâlâ yapılmamış. Bu olmaz. Zaman kaybetmeden bir an önce gerekli düzenlemeler yapılmalı" diye konuştu.