Depremzedeler nasıl oy kullanacak: AKP'den ilk açıklama

Maraş merkezli 2 büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından depremzedelerin nasıl oy kullanacağı da tartışma konusu oldu.

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel Haber Global'de konuyla ilgili açıklama yaptı. Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'nin en iyi yaptığı şeylerden biri de seçimlerdir. Bu zaman kadar seçimleri en iyi şekilde gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde göç eden insanların gittikleri ilde seçmen kaydını oluşturması gerekiyor" dedi.

Özel şöyle konuştu:

"Herkesin bulunduğu yerde oy kullanması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlar tamamlandıktan sonra bölgede konteyner olur çadır olur, bir şekilde oy kullanılır. Önemli olan teknik alt yapıyı hazırlamak. Hareketli seçmenin sağlıklı bir şekilde oy vermesini sağlamak gerek. 11 ayrı heyet oluşturuldu. Deprem bölgesinde etkilenen seçim personeli ile ilgili incelemelerimizi sürdürüyoruz."