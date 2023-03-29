Depremzedeler enkaz altındayken PTT yöneticileri marka mont ve ayakkabı peşindeymiş

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen PTT yöneticilerinin kendileri için aldığı ve PTT'ye gider olarak yazdırdıkları marka mont ve ayakkabılarının faturalarını basın mensuplarıyla paylaştı. Antmen, PTT’nin daire başkanlarına 8 bin liraya mont, 7 bin liraya da ayakkabı aldığı bildirdi.

PTT İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ali Yaz’ın ve daire başkanlarının deprem bölgesinde satın alınan bu montlarla görüntülerini gösteren Antmen “PTT’ye ödettiğiniz bu 8 bin liralık kayak montuyla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?” diye sordu.

'İktidara geldiğimizde PTT'yi Sayıştay denetimine açacağız'

Antmen, asırlık tarihi bir geçmişe sahip PTT'nin ciddi zararlara uğratıldığını söyledi PTT şubelerinde malzeme eksiğinin bulunduğunu hatırlatan Antmen, "Kağıt varsa kalem bulamıyorlar. Temizlik maddesi her zaman gelmiyor. PTT'nin dağıtım merkezlerinde pek çok malzeme eksik olduğu gibi hijyen anlamında da posta emekçilerinin pek çok şikayeti var. Posta memurlarına, sırtlarında ağır kargo yükleri dayatmaları yapılıyor. Araç ve ekipman yetersizlikleri de bulunuyor" ifadesini kullandı.

CHP'li Alpay Antmen, "İktidara geldiğimizde PTT'yi Sayıştay denetimine açacağız" dedi.

'İç çamaşırlarını bile PTT'ye ödetmişler'

Alpay Antmen’in açıklamasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

“Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü bu pahalı mont ve ayakkabıları alıyor, Genel müdür yardımcısı Fatih Tezcan’a ye gönderiyor. Bu kişi de daire başkanlarına ve müdür yardımcılarına bunları dağıtıyor. Tezcan aynı zamanda AKP Keçiören belediye başkan aday adayı. Kendisi hem renkli hem de siyah iki tane kayak montu aldırmış. Ben söylerken utanıyorum; iç çamaşırlarını bile PTT’ye ödetmişler. Daha ne diyeyim?

'Depremzedeler enkazdayken bunlar mont derdine düşmüş'

Bu faturalarda dikkat çeken başka bir detay var: 13 Şubat’ta kesilmiş bu faturalar. Yani daha depremin 6’ıncı günü. Enkaz altında insanlar varken. O esnada kurtarılan çocukların ayağında çorap bile yok. Beyler ise Boyner’den 7 bin liraya ayakkabı almışlar ve faturayı da PTT’ye yani halka ödetmişler. Bunun yerine depremzede çocuklara ayakkabı ve çorap alsaydınız? Ama tabi bunu yapmak için vicdan lazım.”

Üzerinde incecik gömleği ve tişörtüyle depreme yardıma koşanlar insan değil mi? Üzerinize 8 bin liralık mont almadan yardıma gidemiyor mu bu beyler? Aman ha üşümeyin aman ha o kıymetli ayaklarınıza yağmur çamur değmesin. Koşun 8 bin liralık mont, 7 bin liralık ayakkabı alın faturayı da PTT’ye kesin!” Enkazların altından sağ kalan canları çıkarmak için üşümesine rağmen hemen deprem bölgesine gidip aç susuz üşüyerek çalışan gönüllülerden de mi utanmadınız?”

'Halka fatura edilen bu montla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?'

Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PTT İnsan Kaynakları Müdürü Ali Yaz'ın üzerindeki kayak montu. Google'ye "Valley Point Mont" yazdığınızda direk "Kayak montu" olarak karşınıza çıkıyor. PTT'ye, yani halka fatura edilen bu montla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz?" diyerek söz konusu görselleri paylaştı.

PTT İnsan Kaynakları Müdürü Ali Yaz'ın üzerindeki kayak montu. Google'ye "Valley Point Mont" yazdığınızda direk "Kayak montu" olarak karşınıza çıkıyor. PTT'ye, yani halka fatura edilen bu montla deprem bölgesine kayak yapmaya mı gittiniz? pic.twitter.com/INqQjo5msn — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) March 29, 2023

Antmen bir diğer paylaşımında da, "PTT Genel Müdürü kendine hem renkli, hem bordo kayak montu aldırmış. Faturayı tabi ki PTT'ye, yani halka kesmiş. Montun tanesi 8 bin lira. Hayırlı işler sayın genel müdür!" diyerek tepki gösterdi.