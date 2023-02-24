Depremzede yurttaş: Soylu'dan çadır istedik, ‘Hemen gönderiyorum’ dedi, gidiş o gidiş

Kahramanmaraş'ta depremlerde eşini ve torununu kaybeden depremzede bir yurttaş, yaşadıklarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile aralarında geçen diyaloğu bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden CHP'li Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'ya anlattı.

Sözcü'den Elif Çavuş'un haberine göre, kendi imkanlarıyla enkazın altından çıkabildiğini kaydeden yurttaş, Soylu'nun kendilerine çadır göndereceklerini söylediğini ancak ne çadır ne de sözü verilen yakacağın ulaştırılmadığını kaydetti.

'Odun dahi getirmediler'

Depremzede yurttaş, yaşadıklarını ve Soylu ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"Ben burada en üst kattaydım. Kendi imkanlarımla çıktım. Eşimle, kızım da karşıdaydı. Yağmur yağıyordu. Kendi gücümüzle ateş yaktık. Tepemizden iki gün yağmur aktı. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu geldi. Burada ateşin içinde, yağmurun altında oturduğumuzu gördüler. Ona da söyledik. ‘Başkanım buraya çadır istiyoruz, çadır yoksa araba getirin, halk otobüsü getirin. Yağmur yağıyor. Buradan çıkanlar içine girsin, içinde duralım.' dedik. ‘Hemen gönderiyorum.' dedi. Gidiş o gidiş. Odun dahi getirmediler. Bizim belediye başkanımız dahi bir gelip de, ‘geçmiş olsun' demedi."

'3 gün şurada insanlar bağırdılar, canlı'

İnsanların enkazlardan kendi çabalarıyla cenazelerini çıkardığını anlatan depremzede, şöyle devam etti:

"İlk günden beri gereken yapıldı diyorlar. Yalan söylüyorlar. Gelsinler bunu burada söylesinler. 3. günü geldiler. O da AFAD olmazsa kepçe giremem diyor, kepçe olmazsa AFAD giremem diyor. 3 gün şurada insanlar bağırdılar, canlı. Yalvarıyor, ben neyle çıkarayım. Kendi gücüyle cenazesini çıkaran çıkardı, diri çıkaran çıkardı. 3 gün orada cenazemi bekledim. Benim canım yandı."

'Vatandaşın nasıl yalnız bırakıldığına biz tanık olduk'

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ise duydukları karşısında şöyle konuştu:

"İşte gerçekler bunlar. Vatandaşın nasıl sıkıntı çektiğine, nasıl yalnız bırakıldığına biz tanık olduk. ‘Vatandaş 3 gün yalnız bırakıldı, kaderiyle baş başa bırakıldı' dediğimizde, çıkıp utanmadan ‘yalan konuşuyorsunuz, biz ilk günden beri vatandaşın yanındaydık.' diyorlar, hakaretler ediyorlar. İşte enkazdan yaralı çıkan bir amca. Eşini ve torununu enkaz altında kaybeden bir amcamız yaşadıklarını anlatıyor. Bu amca da mı yalan söylüyor? Çıkıp, millete hakaret edenleri Allah ıslah etsin."