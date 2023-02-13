'Depremzede' olarak 5 yıldızlı otele yerleşen Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan tutuklandı

Hatay'da yıkılan Kule Apartmanı'ndan onlarca kişi hayatını kaybetmiş, binanın müteahhidi Ömer Cihan kayıplara karışmıştı.

Firari müteahhidin ailesiyle Antalya'nın Manavgat ilçesine gittiği tespit edildi. Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde 'depremzede' olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan gözaltına alındı.

49 yaşındaki Ömer Cihan gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.

Enkaz altında yaşamını yitirenlerin ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi olmuş, şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İmar suçu şikayetiyle açılmış 51 davası var

Gazeteci Bahadır Özgür, Ömer Cihan hakkında imar suçu şikayetiyle 51 dava açıldığını ortaya çıkarmıştı. İmar kanununa aykırı hareket ettiği gerekçesiyle AKP'li Antakya Belediyesi'ne şikayet edilmesine karşın Cihan'ın inşa ettiği bina hakkında yıkım kararının uygulanmadığı biliniyor. Bina içinde değişiklikler yaptığı da tespit edilen müteahhit hakkında birçok usulsüzlük suçlaması bulunuyor.

Adıyaman'da yıkılan 6 binanın müteahhidi tutuklandı

Öte yandan AA'nın haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen de tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüpheli Besni ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. İşitmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.