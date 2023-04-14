Depremzede öğrenci yurttan atıldı

Nisan ayında üniversitelerde hibrit eğitime geçilmesiyle birlikte öğrenciler KYK yurtlarına geri dönmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrencilerin ve depremzedelerin mağdur edilmeyeceğini belirtmesine rağmen İzmir’de depremzede bir öğrenci kaldığı yurttan çıkarıldı.

Maraş merkezli depremlerde Malatya’daki evleri yıkılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Torbalı Meslek Yüksekokulu’nda okuyan üniversite öğrencisi M.K., çalışmak için öğrenci olduğu İzmir’e döndü. Eğitim gördüğü süreçte Bayındır Hacı Sinan KYK Yurdu’nda misafir öğrenci olarak kaldığını belirten M.K. depremzede olarak İzmir Bornova KYK Erkek Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Depremzede üniversite öğrencisi geçen hafta, “Yurtta boş yer yok. Bayramdan sonra tüm öğrenciler gelecek” denilerek yurttan çıkarıldığını söyledi.

'Ne yaşadığını ben bilemem, çıkmak zorundasın'

BirGün'deki habere göre, M.K. şunları dile getirdi:

“Okullar hibrit eğitime geçti ama yurt boştu. Buna rağmen memurlar, yurttan çıkmam gerektiğini belirtti. Oysa depremzede olduğumu, ailemden maddi destek alamadığım için Bornova’da bir kafede çalıştığımı ve bir evin kirasını ödeyecek gücümün olmadığını söyledim. Depremzede olduğumu belirtmeme rağmen ‘Senin ne yaşadığını ben bilemem. Çıkmak zorundasın’ gibi bir tepkiyle karşılaştım.”

İzmir Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü’yle görüştüğünü ve ‘Yapacak bir şey yok. Daha önce misafir öğrenci olarak kaldığın Bayındır Hacı Sinan KYK Yurdu’na git’ cevabını aldığını söyleyen M.K. “Ben işimi Bornova’da bulmuştum. Şu anda dönersem Bayındır’da iş bulamam. Bunu da izah ettim ama her seferinde kaldığım İzmir Bornova KYK Erkek Öğrenci Yurdu’nun boş olmasına rağmen yurttan çıkmam gerektiğini söylediler. Aileme destek olamayacağım ve burada geçinemeyeceğim için okulumu bırakıp Kuşadası’nda bir otelde çalışmak zorundayım” dedi.