Depremzede gencin öldürüldüğü saldırı sonrasında halk sokağa indi: Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz

Ankara’da uyuşturucu etkisi altındaki bir gencin bıçakla rasgele saldırısında bir liseli yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren liselinin depremin ardından Kahramanmaraş’tan Ankara’ya geldiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı Dikmen’de yurttaşlar, saldırının gerçekleştiği noktada buluşarak duruma tepki gösterdi. Dikmen Merkez Cami karşısında basın açıklaması yapan Dikmen halkı, “Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruz” dedi. Uyuşturucunun iktidarın bilinçli politikalarıyla sokak aralarına ve liselilere kadar ulaştırıldığını ifade eden Dikmenliler, çözümün ancak velilerin, öğrencilerin, öğretmenlerin birlikte mücadelesinde olduğunun altını çizdi.

Depremzede gencin öldürüldüğü saldırı sonrasında halk sokağa indi: Mahallemizde uyuşturucu istemiyoruzhttps://t.co/3HnnwWnaMk pic.twitter.com/IrxfB2xfeS — soL Haber (@solhaberportali) April 4, 2023

'Sebep iktidarın bilinçli politikaları'

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Son yıllarda ilkokullara kadar inen uyuşturucu kullanımı maalesef mahallemizde geçtiğimiz günlerde bir gencimizin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Uyuşturucu madde kullanan bir kişi okul çıkış saatinde rastgele biçimde etrafa saldırmış, bir çok lise öğrencisinin yaralanmasına ve bir kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Polise haber verilmesine rağmen ekipler olay yerine çok sonra ulaşmıştır.

Liselerin önünü mesken tutan uyuşturucu satıcıları engellenmediği sürece bu risk her zaman devam edecektir. Gençlerimizin, çocuklarımızın hayatını riske atan, can güvenliği sorunu oluşturan bu durum mahallemizde yaşayan herkesin de huzurunu kaçırmaktadır.

Bu durumun bir başka sebebi ise gençleri yozlaşma bataklığına sürüklemek isteyen sistematik politikalardır. Gençliğin rant amaçlı insanı yok sayan çarpık beton yapılar arasına sıkıştığı, oyun alanlarının olmadığı yok edildiğidir. İşsizlik, geleceksizlik kıskacında bulunan gençler karamsarlığa kapılarak çareyi uyuşturucu madde kullanmakta bulabiliyor, iktidar tarafından uygulanan bilinçli politikalar da bunu sebep oluyor. Böylece gençlerin okuyan, sorgulayan, örgütlenen ve mücadele eden bir yolu tercih etmesi engellenmek istiyor.

Tam da bu sebeple çözümü bir araya gelmekte, yan yana durmakta aramalıyız. Veliler, öğrenciler, öğretmenler kendi sorunları etrafında bir arada durdukça, çözümler ürettikçe ve talepleri etrafında mücadele ettikçe yozlaşmanın önüne geçilir, uyuşturucu gibi sahte çözümler karşılık bulmaz.

Sorumluluk almaya çağırıyoruz!

Velileri ve öğretmenleri bu sorunları daha fazla dile getirmeye, bilinçlendirme toplantıları yapmaya, sorun yaşayanın elinden tutmaya çağırıyoruz.

Gelin hep birlikte mahallemizin, okullarımızın, gençlerimizin can güvenliği için, geleceği için bir araya gelelim.

Mahallemizde uyuşturucuya geçit vermeyelim!"