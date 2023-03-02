Depremzede 'ev hayvanları' için genelge: Sahibine 72 saat süre

Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce 81 il müdürlüğüne 'Afet Bölgesinden Diğer İllere Gelen Ev Hayvanları' konulu genelge gönderildi.

Genelgeye göre; deprem afeti meydana gelen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan diğer kentlere ev hayvanları (sahipli kedi, köpek, gelincik) ile giden, 31 Aralık 2022 tarihinden önce beyanname vermiş, kimliklendirme ve kayıt işlemleri tanımlanmamış hayvan sahipleri, ikametgah adreslerine bakılarak, kimliklendirme yaptırabilecek.

DHA'nın haberine göre afet bölgesinden diğer illere hayvanseverler tarafından getirilen ve sahibi vefat ettiği iddia edilen ev hayvanlarının hayvan sahiplerinin MERNİS bilgilerine bakılarak, vefat edip etmediği doğrulanacak.

Ardından hayvan için acil durumda ulaşılması için bilgileri kaydedilen ikinci kişiye ulaşılmaya çalışılacak. Hayvanların sahibi veya ikinci kişiye ulaşılması halinde teslim alması için 72 saat süre verilecek. Bu süre içinde ev hayvanı, 'yediemin' olarak bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta bulunan kişiye teslim edilecek. Süre sonunda sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni sahibi adına kaydı yapılacak. Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler, hayvanı terk etmiş olarak değerlendirilecek. Hayvanı bulan kişi sahiplenmek istemediğinde, terk edilen ev hayvanı, belediye tarafından hayvan bakımevine götürülecek.